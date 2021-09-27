РИАМО - 27 сен. Капсулу в основание нового детского сада в Кубинке заложил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов. Вместе с ним в церемонии участвовали представители родительского сообщества и Герой России, командир 45-й отдельной гвардейской бригады специального назначения, гвардии полковник Вадим Паньков, сообщает пресс-служба администрации округа.

Дошкольное образовательное учреждение будет рассчитано на 330 малышей. Руководитель муниципалитета отметил, что сюда будут ходить дети местных жителей и военнослужащих из расположенных рядом военных частей.

«Два года назад мы здесь вместе с родителями встречались, обсуждали макет будущего здания. Мы получали от жителей пожелания, дополнения по прогулочным зонам, верандам, внутренним помещениям. Все их постарались учесть в проекте. И вот сегодня торжественный момент – мы на стройплощадке. Контракт на строительство нового муниципального детского сада был подписан 6 сентября. Из областного и муниципального бюджетов выделено 440 миллионов рублей», - напомнил Андрей Иванов.

Он отдельно поблагодарил командира 45-й отдельной гвардейской бригады спецназначения Вадима Панькова за поддержку проекта, за неравнодушное отношение и помощь в благоустройстве городка.

Детский сад в Кубинке строится по губернаторской программе. Возводить его будут ударными темпами. По контракту сдача объекта намечена на конец октября 2022 года. Глава подчеркнул, что перед подрядчиком поставлена задача завершить стройку к следующему сентябрю.

В дошкольном образовательном учреждении будут предусмотрены кабинеты для групповых занятий, удобные и комфортные спальные комнаты, актовый и физкультурный залы. На прилегающей территории появятся спортивные и игровые площадки, теневые навесы, будут проведены комплексное благоустройство и озеленение.