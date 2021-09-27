РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 сен. Команды УСЦ «Юность» Подольска заняли 1 и 3 места на открытом турнире по баскетболу «Рыцарь мяча», сообщает администрация центра.

25 сентября в подмосковной Дубне прошел открытый турнир по баскетболу «Рыцарь мяча» среди юношей 2011-2012 года рождения. На этом турнире УСЦ «Юность» выступил двумя составами и оба вошли в призы.

В упорной борьбе за первое место команда «Юность-1» вырвала 2 очка у Лобни и стала лучшей. У команды «Юность-2» третье место.

Администрация УСЦ поздравила команду и тренеров.