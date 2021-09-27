РИАМО - 27 сен. Режиссер и гендиректор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров выразил соболезнования в связи со смертью президента Гильдии киноведов и кинокритиков РФ Кирилла Разлогова, сообщает Газета.ru.

Разлогов умер на 76-м году жизни, у него были проблемы с сердцем. О смерти Разлогова сообщила его дочь Анастасия.

В частности, Шахназаров назвал Разлогова выдающимся во многих отношениях киноведом, который замечательно разбирался в кино и в его теории, занимал высокую позицию и в советском, и в российском кино.

«Он был очень обаятельным, веселым человеком, необыкновенно эрудированным и очень интеллигентным. Конечно, это большая утрата», — сказал Шахназаров.

Он также назвал Разлогова воплощением настоящего кинокритика.

«Я его знал еще с советских времен. Он никогда не был радикалом в кино, прекрасно принимал разные направления. В моем понимании он действительно олицетворял фигуру кинокритика. Соболезнования его близким и родственникам. Конечно, очень жаль, что вот такие люди, как Разлогов, уходят», — заключил Шахназаров.

Разлогов был киноведом и программным директором Московского международного кинофестиваля. Помимо этого, он возглавлял Гильдию киноведов и кинокритиков России.