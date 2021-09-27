РИАМО - 27 сен. Строительство восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена между станциями «Текстильщики» и «Кленовый бульвар» завершено на 47%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Строительство восточного участка БКЛ метро сегодня ведется активными темпами, на всех четырех станциях полным ходом идет возведение основных конструкций, а на станциях «Текстильщики» и «Кленовый бульвар» уже ведутся архитектурно-отделочные работы на платформенном участке. Общую готовность участка на сегодняшний день мы оцениваем в 47%», - отметил Андрей Бочкарев.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрия Кравцова, работы на станциях ведутся в соответствии с утвержденным графиком.

«Самая высокая степень готовности у станции «Текстильщики», в настоящий момент она готова на 48%, станция «Кленовый бульвар» - на 46%, «Печатники» - на 32%, а «Нагатинский затон» - на 31%», - уточнил Юрий Кравцов.

Протяженность восточного участка БКЛ метро составляет 11,4 км. С новых станций пассажиры смогут пересесть на две радиальные линии метро, поезда второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2), а в перспективе – на Бирюлевскую линию метро.

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