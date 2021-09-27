РИАМО (КОРОЛЕВ) - 27 сен. Почетный гражданин Королева, летчик-космонавт, Герой России Олег Кононенко стал лауреатом премии имени Ю.А. Гагарина, сообщает пресс-служба городской администрации.

Список лауреатов премии имени Гагарина утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Олега Кононенко наградят в составе коллектива за создание научно-образовательного практико-ориентированного комплекса междисциплинарных учебных программ и лабораторно-испытательных установок для подготовки специалистов по сквозным технологиям космического дистанционного зондирования Земли.

Премия имени Гагарина присуждается раз в пять лет начиная с 2011 года. Она призвана поощрить космические исследования, разработки в сфере создания и эксплуатации ракетно-космической техники и наземной космической инфраструктуры, крупных, в том числе международных, проектов по освоению космоса, образовательных и просветительских программ, а также научной деятельности, направленной на развитие космической отрасли.