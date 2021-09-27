РИАМО - 27 сен. Европейская валюта опустилась ниже 85 рублей на торгах Московской биржи, такое случилось впервые с июля 2020 года, сообщает Федеральное агентство новостей.

На открытии торгов курс евро не изменился относительно уровня закрытия предыдущих торгов. Колебания евро наблюдались в пределах 0,3 копейки, курс составил 85,23 рубля.

Затем в ходе торгов евро начал торговаться ниже 85 рублей.

Тем временем доллар показал рост к рублю на 8,75 копейки — до 72,81 рубля.