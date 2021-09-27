РИАМО - 27 сен. За минувшие сутки в столице выявили 3387 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в городе выявили 1 624 377 случаев Covid-19, сообщает московский оперштаб.

В городе идет масштабная вакцинация населения от Covid-19. На сегодняшний день сделать прививку можно в городских поликлиниках, мобильных пунктах на территории торговых центров и офисов госуслуг «Мои документы».

Вакцинация бесплатная и длится около 40 минут.

В России за сутки выявили 22 236 новых случаев коронавируса, полностью выздоровели 13 513 человек, скончались 779 человек с Covid-19.

С начала пандемии в России выявлено 7 443 149 случаев заражения. За весь период зафиксировано 204 679 летальных исходов, выздоровели 6 618 117 человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>