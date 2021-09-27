РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 сен. Команда из Подольска «Патриоты Подолья» победила в областной военно-патриотической игре «Девушки в погонах», сообщает местное отделение всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

25 сентября в городском округе Подольск состоялась военно-патриотической игра «Девушки в погонах» среди участниц юнармейских и военно-патриотических отрядов Подмосковья. В игре приняли участие 73 команды из 34 муниципальных образований.

Второе место у команды «Звезда» из Ступина и «Сталь» из Электростали, третье - у «Крепости» из Можайска, «Разведчики» из Домодедова, «Витязь» из Чехова.

В конкурсную программу игры вошли девять соревновательных испытаний «Смотр строя и песни», «Разборка, сборка автомата Калашникова», «Разборка, сборка пистолета Макарова», «Имитационная стрельба из автомата Калашникова», «История Великой Отечественной войны», «Воинские звания ВС РФ», «Радиационная, химическая и биологическая защита», «Марш-бросок», «Снаряжение магазина автомата Калашникова 30 учебными патронами».

Юным патриотам также показали выставку археологических раскопок времен Великой Отечественной войны.