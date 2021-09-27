РИАМО - 27 сен. Во вторник, 28 сентября, в 12:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция на тему «Анонсирование социального раунда по безопасности дорожного движения «Засветись!».

В мероприятии примут участие:

- заместитель начальника полиции – начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области, генерал-майор полиции Виктор Кузнецов;

- генеральный директор региональной общественной организации содействия предупреждению дорожно-транспортных происшествий «Союз безопасности дорожного движения» Московской области Светлана Заболоцкая;

- заслуженный мастер спорта по кикбоксингу, многократная чемпионка мира и Европы, тренер центра спорта и образования «Самбо - 70» Дарья Герасимова;

- победитель конкурсов профессионального мастерства водителей автобусов «Мострансавто» Артем Быстриков.

В ходе мероприятия спикеры расскажут о важности световозвращающих элементов в темное время суток и запланированных мероприятиях по их распространению.

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (станция метро «Полежаевская»).

Аккредитация: +7 (968) 766-21-18.

Почта: m.dmitrieva@riamo.ru.

Контактное лицо – Мария Дмитриева.

Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям. При себе просим иметь маску.