РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 27 сен. Центральный музей ВВС в поселке Монино Щелкова проводит конкурс детского рисунка «Космолет будущего», сообщается в группе музея в соцсети «ВКонтакте».

Сбор интернет-заявок для участия в конкурсе проводится до 15 октября, до 31 октября необходимо предоставить оригинал работы. Объявление итогов конкурса пройдет 12 ноября. Возраст участников от 6 до 15 лет. Главный приз - электросамокат.

Подробно ознакомиться с условиями конкурса можно в группе музея в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/cmvvs_official. Также задать вопросы можно по телефону: 8(495)786-44-12.