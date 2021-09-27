РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 сен. Сотрудники УМВД России по Подольску при поддержке Общественного совета при УМВД провели информационную акцию «Госуслуги – это просто, быстро и доступно!», сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

На одной из улиц города стражи порядка рассказали местным жителям о функционале Единого портала, возможностях дистанционного получения необходимых услуг и оформления важных документов. Например, как получить водительские права или свидетельство о рождении ребенка. Преимущества этого сервиса позволяют жителям экономить время, а персоналу многофункциональных центров сокращать очереди.

В завершение мероприятия сотрудники полиции раздали гражданам информационные листовки с напоминаниями об основных механизмах использования интернет-портала www.gosuslugi.ru.