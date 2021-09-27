РИАМО - 27 сен. В понедельник в Московском регионе установилась облачная погода с прояснениями, местами ожидается небольшой дождь, а температура воздуха будет на несколько градусов ниже положенной климатической нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В столице днем — плюс 10-12 градусов, в Подмосковье — от 8 до 13», — сообщил Тишковец в своем Instagram.

Он отметил, что атмосферное давление будет расти и составит 754 мм ртутного столба.

Ранее Тишковец сообщал, что на текущей неделе москвичей ждет «прокси» бабье лето, а не классическое - это долгий период относительно сухой и солнечной погоды.