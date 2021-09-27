РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 сен. В подмосковном Подольске опубликовали новый график работы пунктов вакцинации от коронавируса с 27 сентября по 3 октября, сообщает пресс-служба администрации округа.

В мобильных пунктах можно привиться без предварительной записи. Они находятся в торговых центрах и других общественных местах.

Привиться можно в Подольской районной больнице по будням с 8:00 до 20:00, в субботу - с 8:00 до 13:00; в Подольской городской поликлинике №1 - по будням с 8:00 до 20:00, в субботу и воскресенье - с 8:00 до 14:00; в филиале Подольской городской поликлиники №1 в микрорайоне Силикатная в Сыровском тупике, 1 - по будням с 8:00 до 15:00; в Подольской городской больнице №2, Климовской центральной городской больнице - по будням с 8:00 до 20:00, в субботу - с 8:00 до 14:00.

В Климовской городской больнице №2 (кабинет №215) прививку можно будет сделать по будням с 8:00 до 20:00, в субботу и воскресенье - с 9:00 до 14:00. В Подольской городской больнице №3 вакцину можно поставить по будням с 8:00 до 20:00, в субботу - с 8:00 до 14:00, в воскресенье - с 10:00 до 14:00; в сельской амбулатории поселка Быково - по будням с 8:00 до 11:00; в Львовской районной больнице - по будням с 8:00 до 18:00, в субботу - с 8:00 до 14:00.

В мобильных пунктах вакцинации в гипермаркете «Глобус» можно вакцинироваться по вторникам и четвергам с 10:00 до 14:00, в субботу - с 10:00 до 14:00. В ТЦ «Остров сокровищ» можно сделать прививку по вторникам и пятницам с 9:00 до 14:00, в субботу - с 9:00 до 14:00; в торговом центре «Леруа Мерлен» - в субботу с 13:00 до 15:00. В ТЦ «Капитолий» вакцину можно поставить в будние дни с 12:00 до 17:00, в субботу - с 12:00 до 16:00. В торговом центре МЕТРО - в пятницу с 13:00 до 19:00, в субботу - с 9:00 до 13:00.

В МФЦ Подольска на улице Кирова, 39 прививку от Covid-19 и гриппа можно сделать по вторникам и пятницам с 11:00 до 18:00, в субботу - с 11:00 до 17:00; в МФЦ микрорайона Климовск на улице Заводской, 7 в четверг - с 9:00 до 14:00; в помещении Общественной палаты на улице Кирова, 4 (вход со стороны концертного зала администрации) в будние дни и в субботу - с 9:00 до 12:00.

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