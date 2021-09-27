РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 сен. Свыше 16 тыс. юных жителей Красногорска посещают детские сады горокруга, сообщил глава муниципалитета Алексей Спасский.

В понедельник Спасский посетил детский сад «Сад-Град» и поздравил его сотрудников с Днем работников дошкольного образования.

«Приятно, что система дошкольного образования выделена в отдельный профессиональный праздник. В Красногорске это более 1 тыс. работающих и 16 тыс. мальчишек и девчонок», - сказал Спасский.

Он добавил, что одна из острых проблем округа - нехватка мест в дошкольных учреждениях.

«В этом смысле администрация работает: только в этом году было открыто шесть детских садов плюс палисадики – это мини-сады, где для мальчишек и девчонок создано 400 мест. Эту работу мы продолжим и в 2022 году», - отметил Спасский.

Глава округа поздравил сотрудников детсада и отметил, что именно в дошкольном возрасте ребенку закладываются основы: понимание того, что хорошо, что плохо, любовь к Родине.

«Всем здоровья, не терять оптимизм и получать удовольствие от своей работы!» - пожелал Спасский.

По данным пресс-службы администрации муниципалитета, в горокруге Красногорск работают 48 детских садов - 39 муниципальных и 9 негосударственных. В нынешнем году 55 воспитателей стали соискателями губернаторской премии «Мы рядом».