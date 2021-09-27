РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 27 сен. В историко-краеведческом музее Щелкова 1 октября состоится открытие выставки «Образ Родины», начало в 15:00, сообщается в группе музея в соцсети «ВКонтакте».

На выставке будут представлены живописные работы из коллекции картинной галереи Красноармейска. Все работы объединяет общая тема - это быт, природа и люди большой советской страны.

Узнать подробную информацию о выставке можно по телефонам: 8(496)566-52-80, 8(496)566-46-30