РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 сен. В Подольске на фестивале «Православная семья» собрали 117 546 рублей больной девочке на восстановление слуха, сообщили организаторы праздника.

В воскресенье в Подольске при храме Покрова Пресвятой Богородицы в селе Покров прошел IV фестиваль «Православная семья» имени святых Петра и Февронии в поддержку Полины Кузнецовой, которой необходима операция по восстановлению слуха. Организаторы фестиваля - волонтерское движение Подольского благочиния «Милосердие-Подольск» и приход Покровского храма.

Со словами приветствия к собравшимся обратились благочинный Подольского церковного округа протоиерей Олег Сердцев, председатель Епархиального Миссионерского отдела иерей Алексий Суриков, настоятель Покровского храма иерей Дионисий Коськин, председатель горсовета Дмитрий Машков, депутат Мособдумы Павел Максимович, депутат горсовета Максим Круглов.

От имени главы городского округа Подольск Николая Пестова вручили грамоту заведующей гуманитарным складом «Милосердие-Подольск» Наталье Гудковой. Волонтер занимается приемом и отправкой вещевой, лекарственной и продуктовой помощи малоимущим семьям города и других регионов РФ.

Активное участие в проведении праздника приняли многие приходы Подольского благочиния и общественные организации округа. Гостям показали концерт, провели мастер-классы, игры и конкурсы. Провели ярмарку, работали фотозоны и выставка, рассказывающая о житии святых Петра и Февронии, покровителей семьи и брака. Победители конкурсов «Моя творческая семья» и «Лучший осенний венок» получили подарки.

Переменчивая погода с дождем не помешала проведению фестиваля. Родителям девочки передали собранные деньги в размере 117 546 рублей.

Организаторы поблагодарили все приходы, организации, активные семьи и гостей за участие в ежегодном фестивале.