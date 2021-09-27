РИАМО - 27 сен. Сотрудники ФСБ задержали пятерых неонацистов в Уфе, они готовили теракт против правоохранителей, сообщает Федеральное агентство новостей.

Преступники — местные жители 2001-2003 годов рождения. В их домах, а также в оборудованном заброшенном строении прошли обыски. Найдены самодельное взрывное устройство, а также холодное оружие.

Следственные органы возбудили уголовные дела в отношении участников группировки.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.