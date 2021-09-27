РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 сен. В городском округе Мытищи задержали женщину, подозреваемую в убийстве знакомого в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Труп мужчины 1988 года рождения с колото-резаным ранением брюшной полости был найден около квартиры на лестничной площадке 1 этажа в доме №1 по улице Сазонова в поселке Пироговский Мытищ.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий о/у ОУР за совершенное преступление установлена и доставлена в ОП женщина 1988 года рождения.

Преступление было совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Женщина задержана в порядке статьи 91 УПК РФ.