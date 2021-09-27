РИАМО - 27 сен. На последней неделе сентября, в ночь на среду, в Подмосковье ожидаются заморозки. В конце недели – начале октября – температура воздуха в Московском регионе будет близка к норме, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова

«Погоду на предстоящей неделе будет определять область повышенного атмосферного давления. Поэтому небольшие дожди возможны только в ближайшую ночь и завтрашний день», - рассказала Позднякова.

По ее словам, в ночь на вторник в Москве ожидается плюс 5 - плюс 7 градусов, днем — плюс 10 - плюс 12.

В ночь на среду в Подмосковье возможны заморозки, ожидается, что местами температура понизится до минус 3 градусов. В столице будет плюс 2 - плюс 5 градусов. Днем температура в Московском регионе будет плюс 11 - плюс 13 градусов, обойдется без осадков.

«До конца недели осадков не ожидается. Преобладающая температура в ночные часы — плюс 2 - плюс 7, дневная температура — плюс 9 - плюс 14 градусов. Температура воздуха будет близка к климатической норме», - добавила Позднякова.