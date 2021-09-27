РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 сен. В городском округе Мытищи жители дома по адресу: 1-ая Рабочая улица 1 с февраля 2021 года живут без воды и отопления, сообщила жительница дома Наталия.

В доме живет только одна семья, остальные съехали.

«Коммуникации в доме сломали в феврале. Центральное отопление и водоснабжение отсутствуют. Воду приносят соседи, с работы привожу, зять помогает. На неделю 12 бутылок уходит. Внутри сырость, дом накренился. Согреваемся с помощью газа и обогревателей, термовентиляторов. Дом не выдержит еще одной такой зимы», - сказала Наталия.

Она отметила, что дом 1906 года постройки. Это бывшая дача меценатов Соловьевых. В поддержку жильцов местные жители сделали растяжку с надписью на доме о том, что коммуникации в доме сломали в феврале и люди нуждаются в помощи.