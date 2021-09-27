РИАМО - 27 сен. В Госдуму внесли законопроект, согласно которому снимается запрет губернаторам избираться больше двух сроков подряд, сообщает РИА Новости.

Один из авторов проекта, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас отметил, что сейчас глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд.

«Законопроект исключает возможность такого ограничения сроков полномочий», - сказал Клишас.

Инициативу «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» предложили сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников. Он направлен на реализацию положений Конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах.

По словам Клишаса, проект поможет улучшить качество жизни людей, закрепит механизмы эффективной реализации полномочий органов власти на каждом из их уровней, их согласованного функционирования и взаимодействия между собой.

«Ведь именно от своевременности и качества принимаемых решений зависит благосостояние граждан, обеспечение реализации их прав», - отметил Клишас.