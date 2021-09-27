РИАМО - 27 сен. Известный российский кинокритик Кирилл Разлогов умер на 76-м году жизни, у него были проблемы с сердцем, сообщает Федеральное агентство новостей.

О смерти Разлогова сообщила его дочь Анастасия. Пока информации о дате и месте прощания с кинокритиком нет.

Разлогов был киноведом и программным директором Московского международного кинофестиваля. Он родился 6 мая 1946 года и стал культурологом, критиком, телеведущим, журналистом и педагогом.

Помимо этого, он возглавлял Гильдию киноведов и кинокритиков России.