РИАМО - 27 сен. В конце сентября – первой половине октября на Павелецком направлении Московской железной дороги изменится расписание электричек из-за модернизации ж/д инфраструктуры, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

С 22:10 до 06:10 30 сентября – 2 октября, 4 – 9 октября, 11 – 12 октября будет закрыт второй путь от Домодедова до Бирюлева.

В это время часть поездов на данном участке будет курсировать по другим путям. Для некоторых составов изменятся время отправления и прибытия, режим остановок. Пассажиров попросили заранее планировать поездки.

Посмотреть актуальное расписание электричек можно на сайте ЦППК, станциях, в приложении «Расписание и билеты ЦППК».

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