РИАМО - 27 сен. Телеведущую и актрису Ларису Гузееву госпитализировали в городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке, однако коронавируса у нее нет, сообщает kp.ru.

В медучреждении актрисе сделали компьютерную томографию и тест на коронавирус. Результат теста оказался отрицательным.

Сейчас звезда находится в палате, ее состояние врачи оценивают как стабильное. Однако, по данным источника, у нее «сильный стресс», медики дали ей успокоительное лекарство.

Диагноз актрисы пока не уточняют.

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