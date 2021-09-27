РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 сен. Крестный ход в память о великой княгине Елизавете Федоровне прошел в Красногорске и Одинцовском округе. Участники хода преодолели маршрут в 5 км, сообщил глава Красногорска Алексей Спасский.

«Дождь не помеха для благих дел и светлых помыслов. Юбилейный, 10-й Елисаветинский крестный ход прошел от храма Ильи Пророка в Ильинском к храму Спаса Нерукотворного в Усове», - написал Спасский в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что по традиции крестный ход всегда бывает в сентябрьское воскресенье, ближайшее ко дню тезоименитства Елизаветы Федоровны. В этом году его приурочили еще и к 130-летию принятия великой княгиней православной веры и назначения великого князя Сергея Александровича московским генерал-губернатором.

«Традиционно в конце сентября императорская семья переезжала из летнего имения в Ильинском в зимний дворец в Усове, преодолели и мы этот маршрут длиной в 5 километров вдоль берега Москвы-реки», - отметил Спасский.

По его словам, в великокняжеской семье всегда были сильны традиции милосердия. В начале XX века в России стали проводиться «Дни цветков», объединенные общей целью - помочь тяжело больным людям. Акция «Белый цветок» состоялась и в рамках крестного хода, а все собранные средства направлены на лечение детей, в том числе - Саши Веселова. Мальчик страдает спинальной мышечной атрофией, ему требуется дорогостоящее лечение.

«Для нас большая честь и огромная радость видеть, как возрождаются традиции милосердия и восстанавливаются объекты культурного наследия. В Ильинском совместно с благотворительным фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» завершаем реставрацию зданий Родильного приюта и лазарета для раненых в русско-японской войне», - добавил глава округа.

Он пояснил, что открытие объектов - еще один важный шаг в деле сохранения истории страны и созидательных дел императорской семьи.

Елизавета Федоровна - великая княгиня императорской семьи Романовых, жена великого князя Сергея Александровича, брата императора Александра III. Была известна благотворительной деятельностью. В частности, основала Марфо-Мариинскую обитель милосердия, где нуждающиеся могли получить помощь, в том числе медицинскую.

Вместе с другими членами императорской семьи была убита в ночь на 18 июля 1918 года в городе Алапаевске. В 1992 году Русская православная церковь причислила великую княгиню Елизавету к лику святых.