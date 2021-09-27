РИАМО - 27 сен. Из съемной квартиры на ул. Бондарева в Дзержинском госпитализировали мужчину с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки. По подозрению в нанесении ранения задержали женщину, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел вечером 25 сентября. Подозреваемая ранее была судима.

Преступление произошло в ходе совместного распития спиртного, в ссоре.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).