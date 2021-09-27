РИАМО - 27 сен. В Зеленограде реализовано несколько проектов по созданию качественной городской среды. Сейчас также продолжают реализовывать ряд проектов, в их числе - парк активного отдыха в Крюкове, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Столичный градоначальник рассказал о благоустройстве Нижнего Каменского пруда в Крюкове — это живописная окраина недалеко от 17-го микрорайона.

«Долгое время эта территория оставалась неухоженной. Взялись за нее в 2019 г., создав в западной части пруда комфортное рекреационное пространство со скейт-парком, воркаутом, велодорожкой и детскими площадками», — написал Собянин в своем личном блоге.

Он добавил, что минувшим летом была обустроена вся прибрежная территория Нижнего Каменского пруда. Были проложены пешеходные дорожки, появились беседки, над руслом реки Каменки сделали пешеходный мостик с ажурными перилами.

Собянин напомнил, что также в Крюкове сейчас строят новый микрорайон. Там будут детские сады и школы, паркинг, торговые объекты.

Главным общественным пространством будет парк активного отдыха площадью 12 га.

«Центрами притяжения поклонников спорта станут памп-трек и лыжероллерная трасса. На территории парка устанавливаются удобные скамейки и энергосберегающие светильники», — сказал мэр.

В Савелках также благоустроили территорию у корпуса 360 – «Дома-флейты». Там создали бульварную зону, сквер «Флейта», благоустроили территории со стороны Савелкинского проезда, отремонтировали спортплощадку, площадку для выгула собак.

В 5-м микрорайоне появилась прогулочная зона со скамейками, клумбами, фонарями. В скором времени отремонтируют 8 детских и спортивных площадок. Был обновлен регбийный стадион, создана новая физкультурно-спортивная площадка, реконструирована воркаут-площадка.

В Матушкине была благоустроена зона отдыха на Березовой аллее, д. 6-9. Там обновили детские и спортивные площадки, установили лавочки, фонари, посадили деревья и кустарники.