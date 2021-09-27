В Москве продолжается реализация программы комплексного развития территорий (КРТ). Одна из ее главных задач — застройка промышленных зон «ржавого пояса» столицы, которые практически не используют. РИАМО продолжает серию публикаций об изменении территорий бывших складов, заводов и фабрик. Сегодня мы расскажем, как преобразится промзона «Каширское шоссе», расположенная на юге столицы.

Новые рабочие места

Промзона № 31 «Каширское шоссе» находится на юге столицы в районе Москворечье-Сабурово. Реновация затронет 97 тысяч квадратных метров ее территории. Из них помещения производственного назначения займут 64 тысячи квадратных метров, а общественного назначения — 33 тысячи квадратных метров.

Среди преимуществ промзоны управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE) Надежда Коркка выделяет соседство с крупными магистралями: Каширским шоссе, Южной рокадой и перспективной Юго-восточной хордой. Помимо этого, недалеко от реорганизуемой промышленной территории расположен один из крупнейших центров подготовки инженерных и научных кадров — МИФИ. Это позволит обеспечить регулярный приток высококвалифицированных работников.

«Размещение производственных мощностей позволит создать новые рабочие места и сформировать новую точку притяжения в южной части города. Не будут лишними и объекты общественного назначения, которых в Москворечье-Сабурово не так много», — говорит Коркка.

Как отмечает советник генерального директора компании «Стройком» Сергей Каримов, сегодня промзона практически не выполняет каких-либо значимых общественных функций: здесь находятся нелегальные парковки и склады.

«Ее реорганизация, как планируется, позволит создать не только жилой комплекс, но и предприятия с новыми рабочими местами: после сдачи нового квартала здесь смогут работать до 8000 человек», — поясняет эксперт. По словам Каримова, здесь также планируют разбить новый сквер, реконструировать стадион «Динамо-2», построить несколько спортивных объектов и библиотечно-культурный комплекс.

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Ландшафтный потенциал

Промзона «Каширское шоссе» на юге столицы расположена в непосредственной близости к Москве-реке, музею-заповеднику «Коломенское», а также на оси радиальной автомагистрали и рядом с железной дорогой Курского направления. Все это, по словам партнера архитектурного бюро Syntaxis Александра Старикова, говорит о том, что у территории есть большой ландшафтный потенциал, а также хорошая транспортная доступность, что предполагает и развитую общественную застройку.

«Расположение на данном участке производственной зоны на первый взгляд кажется несколько рискованным шагом. Но если принять во внимание наличие высокопропускных транспортных потоков и их мультимодальность, это может стать убедительным доводом в пользу такого решения», — поясняет эксперт.

В любом случае производственная инфраструктура в этой локации, по мнению Старикова, обязательно должна носить дробный характер и состоять из нескольких экологичных компактных предприятий, которые бы не воздействовали негативно на окружающую среду. Создание в этой локации большого промышленного предприятия было бы неуместным шагом.

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Перспектива транспортного коллапса

Из недостатков территории эксперт компании «Метриум» отмечает ее удаленность от станций метрополитена: до «Кантемировской» — 2,3 километра, до «Каширской» — 2,5 километра.

«Помимо этого, расположенные рядом предприятия атомной промышленности — Московский завод полиметаллов, ВНИИХТ — негативно повлияли на экологическую обстановку», — добавляет Надежда Коркка.

По мнению эксперта, формирование крупного кластера может привести к дальнейшему ухудшению дорожной ситуации на Каширском шоссе и повышению нагрузки на общественный транспорт. Коркка считает, что стоит предусмотреть в проекте дополнительные парковочные места, а также синхронизировать его реализацию с мероприятиями по развитию городского транспорта: в частности, с обустройством новых остановок и пересмотром маршрутов автобусов при необходимости.

Еще один минус локации, по мнению эксперта компании «Стройком», — высотные дома с маленькими квартирами. Сергей Каримов прогнозирует, что после ввода таких домов в эксплуатацию в районе резко увеличится население, а, соответственно, остро встанут вопросы парковок и транспортной доступности.

«Если раньше дорога в час пик занимала у людей час-полтора, то сегодня — 3,5 часа утром и столько же вечером. Изменения должны происходить одновременно с реорганизацией транспортных узлов, причем и для тех, кто будет пользоваться личным автомобилем, и для тех, кто передвигается на общественном транспорте», — считает Каримов. По словам эксперта, если планы по строительству новых проездов и организации выездов на Каширское шоссе не реализуют, может произойти очередной транспортный коллапс.

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