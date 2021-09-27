РИАМО - 27 сен. На востоке Москвы жители выберут тематику экскурсий в Измайловском парке, которые пройдут в рамках осенней программы «В гости к лесу», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Голосование будет открыто на проекте «Активный гражданин».

Экскурсия «Виды птиц и их голоса» познакомит юных посетителей с пернатыми обитателями и научит распознавать их голоса, также желающие смогут выбрать экскурсию «Водоемы парка и их обитатели» и прогулки, посвященные разнообразию деревьев и их пользе для человека.

Для пользователей, которые не смогут выбрать из предложенных тем, есть варианты «Затрудняюсь ответить», «Это должны решать специалисты» или «Мне не интересны подобные экскурсии».