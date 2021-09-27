РИАМО - 27 сен. Специалисты отреставрировали ворота Николаевской военной богадельни на Измайловском острове в столице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Реставрационные работы в мастерской длились полтора года. Специалисты расчистили и удалили поздние вставки, устранили дефекты на поверхности, выправили деформированные детали. Затем ворота покрыли грунтовкой, покрасили и собрали воедино», — сказал руководитель департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

Ворота уже дважды реставрировали. Кроме того, на территории богадельни продолжается реставрация чугунного фонтана с четырьмя головами львов.

Уже выполнена основная часть работ. Реставраторы убрали строительный мусор и лишний грунт, промаркировали и бережно разобрали чугунные элементы фонтана.