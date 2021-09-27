РИАМО - 27 сен. На северо-западе столицы в автомобильной аварии пострадал 8-летний мальчик, он ехал на самокате, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Происшествие случилось на Таллинской улице во дворе дома 24. Водитель автомобиля Chrysler наехал на 8-летнего ребенка, который на самокате выехал из-за припаркованных автомобилей.

С предварительным диагнозом «ушиб левого голеностопного сустава» мальчика госпитализировали.

Сотрудники Госавтоинспекции проведут проверку по данному факту.