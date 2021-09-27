РИАМО - 27 сен. Стартовал прием заявок на участие в турнире имени Ломоносова для школьников. В этом году турнир посвящен памяти математика и педагога Николая Константинова, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Турнир пройдет 3 октября.

Соревнования пройдут в онлайн-формате по восьми направлениям: астрономии и науке о Земле, биологии, истории, лингвистике, литературе, математике, физике, химии.

Доступ к заданиям будет открыт в 07:00, а на их выполнение дается 5 часов. Соревнование автоматически закончится в 15:00.

Турнир имени М.В. Ломоносова проходит с 1978 года. В настоящее время его проводят в России и за рубежом.