РИАМО - 27 сен. На портале «Узнай Москву» появился детский маршрут по ВДНХ, с помощью которого юные москвичи смогут узнать историю комплекса, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Детский маршрут по ВДНХ на портале «Узнай Москву» включает ключевые объекты выставки — арку главного входа, павильон «Центральный», фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок», монумент «Рабочий и колхозница» и другие.

Прогулка проходит в сопровождении сказочных персонажей.

Во время экскурсии участники узнают о появления арки главного входа, историю павильона «Центральный», фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок».

Маршрут пройдет через площадь Промышленности и павильон «Космос».