РИАМО - 27 сен. В центре занятости «Моя карьера» 1 октября пройдет день открытых дверей «50 — новые 35», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В рамках мероприятия посетителей ждут тренинги, мастер-классы, деловые игры и консультации карьерных экспертов, а также выставка творческих работ участников «Акселератора самозанятости».

«Потребности москвичей старшего поколения изменились. Они хотят продолжать работать и развиваться. Для этого в центре была разработана специальная комплексная программа. Она помогает соискателям предпенсионного возраста быстро трудоустроиться, развить недостающие навыки и обрести уверенность в своих силах», - сказала директор центра «Моя карьера» Ирина Швец.

В 11:00 участники смогут пройти мастер-класс по компьютерной грамотности, а в 11:30 пройдет обучающее занятие «Возможности Zoom» и акселератор «От идеи до подиума».

Игра «Стратегия выбора» начнется в 11:30, а в 14:30 пройдет игра «Эмоциональный интеллект для старшего возраста».

С 11:00 до 15:00 посетители смогут увидеть выставку авторских работ участников акселератора «Бизнес на творчестве», а в 16:00 пройдет ярмарка вакансий «Территория карьеры 50+».