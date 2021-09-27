РИАМО - 27 сен. Более 2 тыс. коллективов зарегистрировалось для участия в столичном конкурсе «Лидеры цифровой трансформации», больше всего заявок пришло из столицы, Санкт-Петербурга, Новосибирской и Ростовской областей, Пермского края и Республики Татарстан, сообщается на официальном сайте мэра города.

Участники проекта должны выбрать задачи, связанные с искусственным интеллектом в сфере культуры, экологии, спорта, ЖКХ.

К примеру, участники могут помочь быстрее находить пропавших животных с помощью камер видеонаблюдения, создать сервис по рекомендации новостей для пользователей mos.ru и мобильного приложения «Моя Москва». Это позволит сделать столичные сервисы еще удобнее для людей.

Всего на данный момент в конкурсе представлено 68 регионов России и более 10 стран, включая Германию, Италию, Чехию и Турцию.

«Общее число зарегистрированных участников уже превышает две тысячи», — сказала заммэра города – глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Заявки на соискание премий мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации» принимают от коллективов в составе от 3 до 5 человек.