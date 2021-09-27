РИАМО - 27 сен. В деревне Большое Толбино на улице Промышленной, в доме 3 корпус 2 в Подольске потушили пожар в нежилом здании, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Информация о возгорании ангара поступила 26 сентября в 17:05. В 17:45 пламя распространилось по площади 864 кв. м.

В 18:57 открытое горение ликвидировали, в 21:37 разобрались с последствиями пожара.

По данным спасателей, в происшествии никто не пострадал. К тушению пожара привлекли 74 человека и 23 единицы техники.