РИАМО - 27 сен. С начала 2021 года на столичном портале поставщиков было заключено почти 200 тысяч контрактов, это на 8% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Сейчас на портале зарегистрировано около 235 поставщиков, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«За восемь месяцев 2021 года количество заключенных контрактов выросло на 8% и составило 198 тысяч против 184 тысяч за аналогичный период прошлого года», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что в настоящее время на портале зарегистрировано около 235 поставщиков.

«Более 30% закупок на портале приходится на регионы. Цифровизация электронных закупок не только ускорила взаимодействие заказчика и поставщика в части отдельно взятой закупки, но также позволила остальным участникам бюджетного процесса оперативно получать необходимые сведения и документы», - отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Он добавил, что ежемесячный объем информации на портале составляет около 25 тысяч электронных документов.

Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков подчеркнул, что заключение контрактов на портале поставщиков помогает сократить трудозатраты как со стороны поставщика, так и заказчика.