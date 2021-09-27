РИАМО - 27 сен. Приучать ребенка к спорту и здоровому образу жизни лучше всего с раннего возраста, главным примерном для него будут родители, сообщил РИАМО тренер, учитель физкультуры московской школы №305 Сергей Голдин.

«Важно в привычку ввести здоровый образ жизни, и закаливать детей необходимо с раннего возраста. И нужна психологическая поддержка родителей. Ребенок никогда не полюбит спорт, если в его семье никто этим не занимался. То есть ты должен быть примером для ребенка», — рассказал Голдин.

По его словам, важно, чтобы во время занятий ребенок чувствовал себя в безопасности и знал, что родители одобряют его занятия, для них это важно. Тогда и у него будет мотивация тренироваться дальше. При этом, в раннем возрасте приучить ребенка к здоровому образу жизни проще, чем в подростковом.

«Если в пятилетнем возрасте для ребенка кумиры — это родители, он <…> с них берет пример в манере общаться, заниматься спортом, то в подростковом возрасте кумиры уже другие. Ребята смотрят телевизор, клипы, шоу. Уже там кумиры, они берут с них пример», — сказал Голдин.

Он добавил, что бывают случаи, когда родители переоценивают возможности своих детей. Они пытаются вырастить звезду или олимпийского чемпиона, заставляя ребенка ходить на тренировки. Это может привести к негативным последствиям, причем не только в физическом, но и эмоциональном плане. А в раннем возрасте очень важно беречь психику ребенка.