РИАМО - 27 сен. В Подмосковье прошел Елисаветинский крестный ход. Он был посвящен 130-летию присоединения к православию великой княгини Елизаветы Федоровны и 130-летию назначения ее супруга, великого князя Сергея Александровича, московским генерал-губернатором, пишет газета «Известия».

Крестный ход прошел 26 сентября. В нем приняли участие более 1,5 тыс. человек.

Божественная литургия прошла в Спасском храме в селе Усово, после этого участники крестного хода отправились в село Ильинское, где и начался сам ход. Маршрут крестного хода пролегал вдоль Москвы-реки. В Подмосковье приехали паломники из Калининграда, Казани, Екатеринбурга – всего более чем из 10 субъектов РФ.

Прошедший крестный ход стал 10-м – проводить их начали в 2011 году. В ходе мероприятия впервые провели благотворительную акцию «Белый цветок»: собранные средства направят семьям с тяжелобольными детьми в Красногорске и Одинцовском округе.

«Пандемия наложила свой отпечаток. К сожалению, к нам в этот раз не смогли присоединиться гости из-за рубежа. Но мы рассчитываем, что игуменьи монастырей из Германии и Гефсимании (историческая местность в Иерусалиме — ред.), связанных с Елизаветой Федоровной, смогут приехать в следующем году», — рассказала председатель наблюдательного совета фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» (организаторы крестного хода) Анна Громова.

Великокняжеская чета Елизаветы Федоровны и Сергея Александровича приехала в императорское имение Ильинское-Усово в Подмосковье в 1884 году. Под покровительством супругов работало более 100 благотворительных обществ, в том числе помощи детям-сиротам, Елисаветинские больницы, гимназии. Они также покровительствовали талантливой молодежи, научному сообществу.

В конце этого года в историческом здании школы императрицы Марии Александровны в Усове планируют открыть Музей школы и детства, в здании Родильного приюта – первый в стране Музей материнства и младенчества, в Ильинском здании лазарета - Музей российского общества Красного Креста и владельцев императорского имения Ильинское-Усово.