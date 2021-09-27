РИАМО - 27 сен. Стартовал международный этап голосования в рамках престижной премии World Travel Awards. Москва представлена в девяти номинациях, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Москва представлена в следующих номинациях: «Лучшее направление в сфере делового туризма», «Лучшее направление для сити-брейка», «Лучшее туристское направление. Город», «Лучшая государственная городская туристская организация», «Лучшее культурное направление. Город», «Лучшее направление фестивального и событийного туризма», «Лучшее туристское направление для изучения исторического наследия 2021», «Лучшее направление в части качества городской жизни», «Лучшее направление для спортивного туризма».

Премию World Travel Awards получают лучшие города, отели, курорты, туроператоры и другие представители туристического рынка.

Ранее Москва уже дважды получала эти престижные международные туристические премии - в 2019 и 2020 годах.

Москва удостоилась премии CIPR Digital в 3 номинациях>>