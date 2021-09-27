РИАМО - 27 сен. По итогам первых выходных продаж iPhone 13 в России спрос на новый гаджет превысил прошлогодний в два раза, пишет газета «Известия».

Для покупки доступны iPhone 13 mini и iPhone 13, а так же более продвинутые iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Цена iPhone 13 начинается от 79 990 рублей, а iPhone 13 Pro – от 99 990 рублей. Самая дорогая модель на 1 Тб памяти стоит почти 160 тыс. рублей.

Покупателям больше всего нравятся аппараты небесно-голубого цвета, а некоторые модели стали дефицитными. Один из таких примеров - iPhone 13 Pro с 1 Тб памяти.

Эксперты считают, что прошлогодние модели iPhone, скорее всего, станут дешевле.

В Ozon рассказали, что большинство купивших гаджеты на площадке — мужчины в возрасте 31–45 лет из Москвы и Подмосковья. Еще много покупателей из Ижевска и Санкт-Петербурга.

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