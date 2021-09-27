РИАМО - 27 сен. Минувшим летом москвичи стали чаще продавать настольные компьютеры, собак и растения, сообщили РИАМО в пресс-службе «Авито».

Так, по сравнению с летом 2020 года предложение настольных компьютеров на «Авито» в Москве выросло на 88%. Собак стали чаще продавать на 66%, а растения – на 46%.

Настольные компьютеры и растения также стали чаще продавать не только минувшим летом, но и за весь период с начала года. Так, число предложений настольных компьютеров выросло на 78%, а растений – на 49%.

За период с начала года также стали чаще продавать часы и украшения. Число предложений в этой категории выросло на 45%.

В России в этом году также стали чаще продавать в Сети дорогие машины с пробегом. По данным «Авито Авто», продажи машин премиальных брендов с пробегом в возрасте до 3 лет увеличились на 56% по сравнению с 2020 годом.

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