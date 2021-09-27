РИАМО - 27 сен. Вечером в понедельник на московских дорогах могут возникнуть 7-балльные пробки, утром в понедельник загруженность движения оценивается в 4 балла, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Нормальный трафик отмечается на проспекте Маршала Жукова, Ленинградском шоссе, а также на Ленинском проспекте.

При этом движение в центр затруднено на Рязанском, Волгоградском проспектах, а также на шоссе Энтузиастов.

Трудности могут возникать из-за дорожных работ. Сегодня они проходят на Волоколамском, Пятницком, Дмитровском шоссе, а еще на 31 и 53 км МКАД.