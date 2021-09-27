РИАМО - 27 сен. В связи с совершенствованием тарифного регулирования ЖКХ вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил ведомствам подумать над усилением адресной поддержки граждан по оплате ЖКУ, пишет газета «Известия».

Тарифы хотят сделать более экономически обоснованными. Коммунальные платежи могут начать расти выше инфляции. Однако предполагается компенсация подорожания для социально незащищенных категорий граждан.

Круг получателей субсидий на ЖКУ должен быть шире, считают эксперты. Следует уменьшить максимальную долю расходов на оплату коммунальных услуг в доходе семьи до 15% и компенсировать гражданам траты сверх этой нормы.

Председатель экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова отмечает, что платежи для населения нужно поднимать постепенно.

«Тарифы нужно доводить до экономически обоснованных по факту проведенной модернизации», - отметила Булгакова.

Акцент хотят сделать на тепло-, водоснабжении, а также на канализации. Булгакова подчеркнула, что на электричество в стране действуют более обоснованные тарифы.

В свою очередь советник мэра Москвы по вопросам ЖКХ Светлана Разворотнева считает, что повышать коммунальные платежи следует обоснованно только в случае модернизации предприятий, а не все одновременно.

Кешбэк за ЖКУ: как работает программа «Коммунальный бонус»>>