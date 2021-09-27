РИАМО - 27 сен. Мобильное приложение «Дневник МЭШ» («Московской электронной школы») стало удобнее, теперь в него можно зайти по отпечатку пальца или Face ID, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Вице-мэр отметила, что сервисы «Московской электронной школы» постоянно совершенствуются. Интерфейс становится удобнее.
По ее словам, это будет особенно полезным для тех, кто уделяет повышенное внимание вопросам безопасности личных данных. А еще это сэкономит время и педагогов, и родителей, и учащихся.
Прежде войти можно было через портал mos.ru, сейчас же войти можно всего за пару секунд.
Настройка функционала выполняется через раздел «Настройки». Вход по отпечатку пальца в смартфонах на платформе Android настраивается перемещением вправо «бегунка» в строке «Вход по Fingerprint». В смартфонах на платформе iOS аналогичная функция называется «Вход по Touch ID» и настраивается так же. Вход по сканированию лица в смартфонах на платформе Android и на платформе iOS настраивается перемещением вправо «бегунка» в строке «Вход по Face ID».
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