РИАМО - 27 сен. Мобильное приложение «Дневник МЭШ» («Московской электронной школы») стало удобнее, теперь в него можно зайти по отпечатку пальца или Face ID, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр отметила, что сервисы «Московской электронной школы» постоянно совершенствуются. Интерфейс становится удобнее.

«В обновленной версии мобильного приложения «Дневник МЭШ» можно настроить дополнительную аутентификацию по отпечатку пальца или через Face ID, если устройства не поддерживают эти функции, войти можно через пин-код», - сказала Ракова.

По ее словам, это будет особенно полезным для тех, кто уделяет повышенное внимание вопросам безопасности личных данных. А еще это сэкономит время и педагогов, и родителей, и учащихся.

Прежде войти можно было через портал mos.ru, сейчас же войти можно всего за пару секунд.

Настройка функционала выполняется через раздел «Настройки». Вход по отпечатку пальца в смартфонах на платформе Android настраивается перемещением вправо «бегунка» в строке «Вход по Fingerprint». В смартфонах на платформе iOS аналогичная функция называется «Вход по Touch ID» и настраивается так же. Вход по сканированию лица в смартфонах на платформе Android и на платформе iOS настраивается перемещением вправо «бегунка» в строке «Вход по Face ID».