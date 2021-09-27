РИАМО - 27 сен. Критериум SPUTNIK – групповую велогонку – организуют 3 октября на территории ВДНХ. Выставочный комплекс впервые станет площадкой для этого мероприятия, сообщает пресс-служба организаторов.

Участникам гонки предстоит преодолеть кольцевой маршрут в 600 метров, на котором предусмотрено 5 сложных поворотов. Один заезд может длиться от 15 до 60 минут.

Принять участие в гонке сможет любой желающий старше 18 лет, который ездит на шоссейных и fixed gear велосипедах. Ему нужно уметь преодолевать маршрут в группе, иметь шлем и велосипед, предоставить медицинскую справку.

Каждый гонщик сможет выйти на трассу в одном из квалификационных заездов. В финальный заезд войдут те, кому удалось финишировать в числе первых 15 участников. Для тех, кому не удалось это сделать, предусмотрен «Последний шанс». В этом заезде претендентам на финал нужно финишировать в первой десятке.

Призовой фонд гонки составит 500 тыс. рублей. Их разыграют между самыми быстрыми, а также самыми активными гонщиками и теми, кто продемонстрирует лучшее время на промежуточных кругах.

Выиграть приз могут и зрители критериума. Между теми, кто зарегистрируется на сайте и придет на соревнование, разыграют 3 велосипеда.