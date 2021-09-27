РИАМО - 27 сен. В понедельник в Подмосковье и столице установится облачная погода с прояснениями, ожидается небольшой дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура в Москве составит плюс 9 - плюс 11 градусов, по области — плюс 8 - плюс 13 градусов.

Днем атмосферное давление достигнет отметки в 754 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха составит порядка 80%, порывы ветра не будут превышать 10 метров в секунду.

Чтобы сохранить хорошее самочувствие, метеозависимым людям рекомендуют уделять время не только работе, но и отдыху, а также спорту и физической активности.