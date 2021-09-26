РИАМО - 26 сен. В районе дома №46 на Бескудниковском бульваре водитель автомобиля совершил наезд на 11-летнего подростка. Мальчик переходил проезжую часть в неустановленном месте, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ребенка госпитализировали, предварительный диагноз - сотрясение головного мозга.

В настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия работают оперативные службы города. Они устанавливают все обстоятельства аварии.

Сотрудники Госавтоинспекции просят родителей уделить время повторению ПДД с детьми. Особенно важно объяснить несовершеннолетним участникам дорожного движения правила пересечения проезжей части.