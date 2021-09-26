РИАМО - 26 сен. В одноэтажном металлическом ангаре, расположенном в деревне Большое Толбино округа Подольск по адресу: улица Промышленная, дом 3, корпус 2, произошел пожар, сообщается на сайте ГУ МЧС по Московской области.

К моменту прибытия спасателей пламя распространилось на все строение – 500 кв. м, произошло частичное обрушение кровли.

К тушению возгорания привлекли 74 человека и 22 единицы техники, в том числе 28 человек и 7 единиц техники от МЧС.

Информации о пострадавших пока не поступало.