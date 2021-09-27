РИАМО - 27 сен. С начала 2021 года в Москве произвели замену более 180 тыс. газовых плит в жилых домах. Это 90% от общего числа устаревшего оборудования, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Всего во время прошлогодней проверки было выявлено более 200 тыс. плит, подлежащих обновлению.
Если плиту не заменить своевременно, она может стать причиной аварии.
«Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа», - рассказал Бирюков.
Он добавил, что поддерживать нормальную работоспособность дольше невозможно.
С 2019 года газовая плита в обязательном порядке должна быть оборудована системой «газ-контроль». Эта функция приостановит подачу газа в случае, если пламя погасло.
Содержать и заменять оборудование обязан собственник или наниматель помещения. Граждане льготных категорий могу получить субсидии на эти нужды. Их помогут оформить в органах соцобеспечения.
Проверки газового оборудования в жилых домах столицы проводятся регулярно. Это позволяет выявить устаревшие приборы и предупредить их владельцев об опасности.
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