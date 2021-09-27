РИАМО - 27 сен. С начала 2021 года в Москве произвели замену более 180 тыс. газовых плит в жилых домах. Это 90% от общего числа устаревшего оборудования, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Всего во время прошлогодней проверки было выявлено более 200 тыс. плит, подлежащих обновлению.

«На сегодняшний день в столице почти 2 млн семей используют газовые плиты, для безопасной эксплуатации этого оборудования очень важно контролировать его состояние и срок работы», - объяснил Бирюков.

Если плиту не заменить своевременно, она может стать причиной аварии.

«Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа», - рассказал Бирюков.

Он добавил, что поддерживать нормальную работоспособность дольше невозможно.

С 2019 года газовая плита в обязательном порядке должна быть оборудована системой «газ-контроль». Эта функция приостановит подачу газа в случае, если пламя погасло.

Содержать и заменять оборудование обязан собственник или наниматель помещения. Граждане льготных категорий могу получить субсидии на эти нужды. Их помогут оформить в органах соцобеспечения.

Проверки газового оборудования в жилых домах столицы проводятся регулярно. Это позволяет выявить устаревшие приборы и предупредить их владельцев об опасности.​

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